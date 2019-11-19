خادم الحرمين يبحث آفاق التعاون مع مفتي كوسوفا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

مسؤولون حضروا استقبال مفتي كوسوفا

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.