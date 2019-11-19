شرطة مكة تطيح بـ3 جناة ضربوا وسلبوا أموال عامل بمحطة محروقات

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على 3 أشخاص، اعتدوا بالضرب على عامل بمحطة محروقات بمحافظة الطائف، وسلبوا أمواله.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

شرطة مكة تؤكد ردع المخالفين

وأضاف المتحدث باسم شرطة مكة، أن القبض على الجناة الثلاثة جاء بعد ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

Advertisements

شرطة مكة تطيح بعصابة المليون دولار

وكانت شرطة مكة المكرمة أطاحت أول أمس الأحد، بتشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزييف العملات النقدية وترويجها بمحافظة جدة.

وأشار الرائد الغامدي إلى أنه تم القبض على عناصر التشكيل العصابي، المكون من مواطن ومقيمين من الجنسية المصرية بالعقد الثالث والرابع من العمر، موضحًا أن التشكيل العصابي أثناء القبض عليه كان بحوزته مبلغ مليون دولار مزيف.