«المرور» يحذّر من «مخاطر المحمول»: لحظة واحدة تمتد معاناتها لسنوات

جدَّدت الإدارة العامة للمرور السعودي، التذكير بمخاطر الانشغال عن القيادة، وتأثيرها على سلامة القائد ومستخدمي الطريق، ونشرت عبر «تويتر»، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا حمل صورة مظلمة لشخص ينظر في الهاتف المحمول أثناء القيادة؛ مكتوبًا عليها «لحظة استخدام واحدة قد تمتد معاناتها لسنوات»، في إشارة إلى خطورة عدم التركيز في القيادة والنظر والانتباه إلى أي شيء آخر.

وتفاعل أحد المتابعين قائلًا: «نريد كاميرات عالية في الطرق السريعة لتشاهدوا أنتم الكثير من التجاوزات بالسرعة، واللعب بين السيارات بسرعات مخيفة تعرض الجميع للخطر». وأضاف: «وأتمنى سحب الرخص من المتهورين في الطرق.. المرور يحتاج زيادة رقابة إما بالأفراد أو الكاميرات».

وأكَّد أهمية التنبيه أحد المغردين قائلًا: «تصرف خطير جدًا.. رأيت حوادث أمام عيني حصلت بسبب الانشغال بمحادثات الجوال، منها مرتان انصدمت من الخلف والشارع متوقف عن السير».

وبدأت الإدارة العامة لمرور السعودية، تسجيل مخالفات عدم وجود التأمين على المركبات، من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة عبر ‫برنامج «ساهر»، أو «باشر»، أو «النهاية الطرفية».

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وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، في تصريحات صحفية، إنه سيتم تسجيل المخالفة آليًا برقم آخر مستقل عن المخالفة الأساسية، مشيرًا إلى أن الحد الفاصل بين تسجيل مخالفتين (عدم وجود تأمين سار للمركبة) هو 72 ساعة.

وأوضح البسامي، أنه يجب ألا يكون هناك تدخل بشري في عملية تسجيل المخالفة؛ أيًا كان مصدر تسجيل المخالفة (ساهر، باشر، النهاية الطرفية).

وتتضمن لائحة المخالفات المرورية، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أواخر العام الماضي، فرض غرامة مالية (100-150) ريالًا في حالة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.