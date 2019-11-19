«الطوارئ والطيران» تنفذان فرضية حريق بـ«سجن بيشة»

تم تنفيذ فرضية حريق وهمي بسجن بيشة العام بمنطقة عسير، بمشاركة إدارة الطوارئ بصحة بيشة والطيران العمودي وبعض الجهات ذات العلاقة.

وبعد التدخل السريع، تم إجراء فرز الحالات، وكانت واحدة إصابتها حرجة، وتم نقلها بواسطة إسعاف الصحة من منطقة الفرز بداخل السجن إلى موقع مهبط الطيران العامودي بالسجن.

سرعة الاستجابة وقوة التنسيق

إضافة إلى وجود «حالة خضراء» تم عمل العلاج اللازم لها بالموقع، وكذلك حالة وفاة واحدة؛ بسبب الحريق الوهمي.

وفي مهبط الطائرات بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، تم استقبال الطيران العمودي بطاقم طبي وإسعاف من المستشفى؛ لنقل الحالة الحرجة إلى قسم الطوارئ.

وكانت نتائج الفرضية جيدة؛ حيث أكدت قوة التنسيق وسرعة الاستجابة من جميع الجهات المشاركة فيها.