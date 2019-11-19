

مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة , اجتماعاً لمناقشة آخر أعمال التوسعة

ووقف سمو الأمير بدر بن سلطان ميدانياً اليوم , على سير الأعمال الجاري تنفيذها, حيث تجول سموه في المسجد الحرام من باب العمرة, مستمعاً إلى الأعمال الجاري تنفيذها التي تشمل الأعمال الإنشائية المدنية لباب إسماعيل وسيتم الانتهاء منها قبل حج هذا العام، متفقداً الأعمال التشطيبية لباب العمرة.

واطلع نائب أمير المنطقة على أعمال الرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام التي سيتم الانتهاء منها قبل موسم رمضان الحالي, فيما وقف سموه على الأعمال في أقواس صحن المطاف, حيث جرى الانتهاء من 14 قوساً من أصل من 38 قوساً سيتم الانتهاء منها كلياً قبل موسم رمضان, بينما يعمل في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة قرابة 5 آلاف عامل.

// انتهى //

16:14ت م

0209



مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة , اجتماعاً لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها.ووقف سمو الأمير بدر بن سلطان ميدانياً اليوم , على سير الأعمال الجاري تنفيذها, حيث تجول سموه في المسجد الحرام من باب العمرة, مستمعاً إلى الأعمال الجاري تنفيذها التي تشمل الأعمال الإنشائية المدنية لباب إسماعيل وسيتم الانتهاء منها قبل حج هذا العام، متفقداً الأعمال التشطيبية لباب العمرة.واطلع نائب أمير المنطقة على أعمال الرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام التي سيتم الانتهاء منها قبل موسم رمضان الحالي, فيما وقف سموه على الأعمال في أقواس صحن المطاف, حيث جرى الانتهاء من 14 قوساً من أصل من 38 قوساً سيتم الانتهاء منها كلياً قبل موسم رمضان, بينما يعمل في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة قرابة 5 آلاف عامل.// انتهى //16:14ت م0209

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.