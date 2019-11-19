السعودية اليوم / الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمات تقنية لمركبات الإسعاف للتحكم بالإشارات الضوئية



الجبيل 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

دشن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي اليوم بمركز التحكم المروري بمدينة الجبيل الصناعية نظام رفع كفاءة الاستجابة لنقل الحالات الطارئة , الذي يطبق لأول مرة في المملكة , ويهدف إلى تقليل زمن رحلة مركبات الإسعاف لنقل الحالات الطارئة والذي يتميز بعد الحاجة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أثناء الضوء الأحمر وإعطاء الأولوية لمركبات الإسعاف لعبور الإشارات الضوئية .

وأوضح رئيس قسم السلامة المرورية والتصاريح بإدارة الطرق بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس بندر بن حمد الرداد أن نظام رفع الاستجابة لنقل الحالات الطارئة يركز على محور من المحاور الأربع للسلامة المرورية الرئيسة والتي تشتمل التوعية والتعليم ، والضبط والرصد المروري ، والدراسات الهندسية ، بالإضافة إلى الطوارئ.

وبين أن النظام يركز على رفع كفاءة الاستجابة لنقل الحالات الطارئة ويتميز بعدم الحاجة لتجاوز الإشارة الضوئية اثناء الضوء الأحمر ،وإعطاء الأولية لمركبات الإسعاف لعبور الإشارات المرورية على بعد 750 مترا ، بالإضافة إلى أنه برنامج لحفظ البيانات وتحليلها وإصدار التقارير لافتاً أن أن فكرة المشروع بدأت من عام 2017م وأن هناك خطة لتوسع لتحديد مناطق وتقاطعات اكثر خلال المرحلة القادمة. حيث تم التركز خلال هذه المرحلة على احتياج برنامج الخدمات الصحية للتقاطعات التي يكثر فيها حجم الحركة المرورية.

واشار رئيس قسم السلامة المرورية والتصاريح إلى أن مكونات النظام تحتوي على جهاز الإرسال المخصص لمركبة الإسعاف ، وجهاز تحديد الموقع المخصص بالإشارة (GPS) بالإضافة إلى جهاز الاستقبال المخصص بمركز التحكم بالإشارة الضوئية مبيناً أن انه كانت هناك تجربة حية للنظام تم تطبيقها خلال الفترة الماضية وذلك خلال وقت الذروة واتضح من خلال نتائج تطبيق النظام أن نسبة الوصول للحالة الطارئة انخفضت بنسبة 50% عن الوقت المعتاد .

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16:11ت م

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