السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن هذلول يفتتح ملتقى نجران الصحي الأول



نجران 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران اليوم، ملتقى نجران الصحي الأول تحت شعار "ريادة في الطب"، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات، ويستمر ثلاثة أيام.

ولدى وصول سموه مقر الحفل قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح الملتقى، ثم تجول سموه داخل أرجاء المعرض المصاحب، مستمعاً لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي نجران وعسير خالد بن عايض العسيري عن أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى العسيري كلمة رحب فيها بسمو نائب أمير المنطقة، مبيناً أن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى إيجاد بيئة صحية خصبة لنقل المعرفة وتبادل الأفكار والخبرات بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، وإبراز دور التكنولوجيا الحديثة والابتكار والإبداع في المجال الطبي، ورفع مستوى أهمية البحوث العلمية والدراسات الصحية في تطوير القطاع الصحي، وتنشيط الجانب السياحي وجذب استثمارات صحية للمنطقة.

بعد ذلك شاهد سمو نائب أمير منطقة نجران والحضور فيلماً وثائقياً عن المشاريع التطويرية وإنجازات الشؤون الصحية بمنطقة نجران ومحافظاتها.

وشهد سمو الأمير تركي بن هذلول توقيع اتفاقيات شراكة مجتمعية بين الشؤون الصحية بنجران وعدداً من الجهات الحكومية، فيما كرم سموه عدداً من المخترعين والمتحدثين في الملتقى، والجهات المشاركة.

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16:02ت م

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