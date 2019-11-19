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لا بلاغات عن احتجازات في أمطار الرياض

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2019-11-19

لا بلاغات عن احتجازات في أمطار الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في الرياض أنه لا توجد حالات احتجاز أو بلاغات حتى الآن جراء هطول الأمطار في المنطقة.

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وشهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الأحياء بمياه الأمطار، وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقوا من خلالها غرق بعض الأحياء والسيارات جراء مياه الأمطار.

وكان خبراء الطقس قد توقعوا أن تشهد الرياض خلال هذا الأسبوع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من جانبه أوضح خبير الأرصاد والفلك عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الممطرة اليوم الثلاثاء تتمركز على أجزاء من منطقة الرياض ومنطقة مكة والشرقية والباحة وعسير وجازان، موضحًا أن تأثيرها الأميز سيكون في منطقة الرياض.

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