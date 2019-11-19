- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم لا بلاغات عن احتجازات في أمطار الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لا بلاغات عن احتجازات في أمطار الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني في الرياض أنه لا توجد حالات احتجاز أو بلاغات حتى الآن جراء هطول الأمطار في المنطقة.
وشهدت الرياض خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق بعض الأحياء بمياه الأمطار، وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو وثقوا من خلالها غرق بعض الأحياء والسيارات جراء مياه الأمطار.
وكان خبراء الطقس قد توقعوا أن تشهد الرياض خلال هذا الأسبوع أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، من جانبه أوضح خبير الأرصاد والفلك عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الممطرة اليوم الثلاثاء تتمركز على أجزاء من منطقة الرياض ومنطقة مكة والشرقية والباحة وعسير وجازان، موضحًا أن تأثيرها الأميز سيكون في منطقة الرياض.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر لا بلاغات عن احتجازات في أمطار الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.