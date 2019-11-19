السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة



بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة المجلس الأولى من الدورة الرابعة للعام المالي 1440 / 1441هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل الحكومة الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام أسهم في تطورها بمختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

ونوه سموه بنجاح الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق برئاسة معالي نائب وزير الداخلية الذي عقد بمنطقة القصيم ، مشيداً بما تقوم به وزارة الداخلية وإمارات المناطق من جهود لخدمة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وبالتعاون الكبير مع الجهات كافة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات بكل يسر وسهولة.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : هذا يؤكد استمرارية السعي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، مرحباً سموه بمدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس أحمد بن عبد الله المرشد بمناسبة انضمامه كممثل لفرع وزارة الإسكان في عضوية مجلس المنطقة ، وكذلك بالرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع ، وبفريق أمانة المنطقة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، سائلاً المولى - عز وجل - أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي من جانبه ، أن المجلس استعرض تقريراً عن مشروع مستقبل المدن

وبين الرمضي أنه قد نوقش خلال الجلسة محضر اجتماع لجنة المرافق العامة الرابع المنعقد بتاريخ 14 /2/ 1441هـ ، بشأن المشروعات المقترحة لفرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم للعام المالي القادم ، وتنمية بعض القرى بالمنطقة ، ومحضر اجتماع لجنة الصحة والعمل الاجتماعي المنعقد بتاريخ 18 /1/ 1441هـ بشأن آلية تنفيذ الخطة المعُدة لدمج واستحداث المراكز الصحية بالتنسيق مع إمارات المناطق التي بدأت اعتباراً من 1 /1/ 1441هـ.

وأشار أمين عام مجلس المنطقة إلى أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة موضوع الميز النسبية لمنطقة القصيم ، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، لافتاً الانتباه إلى أنه في ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجميع.

// انتهى //

15:48ت م

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بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة اليوم ، جلسة المجلس الأولى من الدورة الرابعة للعام المالي 1440 / 1441هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة ، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس الجلسة استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على هذه البلاد في ظل الحكومة الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام أسهم في تطورها بمختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.ونوه سموه بنجاح الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق برئاسة معالي نائب وزير الداخلية الذي عقد بمنطقة القصيم ، مشيداً بما تقوم به وزارة الداخلية وإمارات المناطق من جهود لخدمة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وبالتعاون الكبير مع الجهات كافة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات بكل يسر وسهولة.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : هذا يؤكد استمرارية السعي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - ، مرحباً سموه بمدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس أحمد بن عبد الله المرشد بمناسبة انضمامه كممثل لفرع وزارة الإسكان في عضوية مجلس المنطقة ، وكذلك بالرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان الشايع ، وبفريق أمانة المنطقة ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، سائلاً المولى - عز وجل - أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء.من جانبه أوضح أمين عام مجلس المنطقة عـسـم بن إبراهيم الرمضي من جانبه ، أن المجلس استعرض تقريراً عن مشروع مستقبل المدن السعودية ، الذي هو من ضمن مدنه الـ (17) مدينة بريدة ، وعرضاً لمخرجات الرؤية العمرانية الشاملة لمدينة بريدة ، بالإضافة إلى استعراض المجلس لنبذه عن التجمع الصحي بمنطقة القصيم.وبين الرمضي أنه قد نوقش خلال الجلسة محضر اجتماع لجنة المرافق العامة الرابع المنعقد بتاريخ 14 /2/ 1441هـ ، بشأن المشروعات المقترحة لفرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم للعام المالي القادم ، وتنمية بعض القرى بالمنطقة ، ومحضر اجتماع لجنة الصحة والعمل الاجتماعي المنعقد بتاريخ 18 /1/ 1441هـ بشأن آلية تنفيذ الخطة المعُدة لدمج واستحداث المراكز الصحية بالتنسيق مع إمارات المناطق التي بدأت اعتباراً من 1 /1/ 1441هـ.وأشار أمين عام مجلس المنطقة إلى أن المجلس استكمل بعد ذلك مناقشة موضوع الميز النسبية لمنطقة القصيم ، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة ، لافتاً الانتباه إلى أنه في ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //15:48ت م0190

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.