السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يجتمع بمديري عدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة



‏‎عرعر 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

‏‎اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، بمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية النوري العنزي ، ومدير مكتب التأمينات الاجتماعية عايد العنزي ، ومدير فرع ديوان الخدمة المدنية بدر التمام ، ومدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد سعود الحازمي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات مشابهة في إطار حرص ومتابعة سموه لحث وتمكين الإدارات الحكومية بالمنطقة كافة لتحقيق التميز المؤسسي وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنفيذ مهامها على أكمل وجذب واستقطاب وتنفيذ المشروعات والمبادرات وتحقيق الإنجازات وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

وأكد سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع أهمية بناء الخطط الاستراتيجية وفق مستهدفات الرؤية وأهداف الوزارات ومبادراتها، إضافة لاحتياجات المنطقة وميزاتها النسبية إضافة لمتطلبات التنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومن ثم إعداد خططها التنفيذية والإشراف على تنفيذها والمتابعة وفق أحدث المنهجيات وأجود مؤشرات قياس الأداء والأثر بالاستناد على الأنظمة التقنية والكوادر الوطنية المؤهلة لتزداد خبرة وتأهيلاً.

واطلع سموه على عروض مرئية عن الخطط والإنجازات وأهم الفجوات وكيفية معالجتها للإدارات الحكومية المشاركة في الاجتماع.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد إلى حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات التنموية كافة ، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام ، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الفجوات للوصول للمستهدفات المأمولة في هذا المجال في إطار رؤية 2030 ، مشددًا على ضرورة اعتماد مؤشرات قياس الأداء المعتمدة كمقاييس مرجعية للتميز الحكومي في مجالات بيئة العمل، والتعاملات الإلكترونية، والتواصل مع المستفيدين، وجودة الخدمات.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي.

// انتهى //

15:40ت م

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