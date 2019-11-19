السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم يشارك في ملتقى النحالين



بريدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

شارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بملتقى النحالين الأول الذي تنظمه غرفة القصيم في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات ببريدة، ويستمر حتى الخميس المقبل.

وأوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع أن المشاركة تأتي بناءً على توجيهات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بضرورة المشاركات المجتمعية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع بحيث تخدمهم وتوضح لهم الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة بكافة فروعها وأقسامها.

وأشار الصوينع إلى أن الركن المشارك في ملتقى النحالين بالقصيم يقوم بتوجيه وإرشاد الزوار والمهتمين بتربية النحل وتعريفهم بطرق تربية النحل وإنتاج العسل وأنواعه ، إضافة إلى عرض منتجات الحقول الإرشادية بفرع القصيم من العسل كما أنه يعد حلقة وصل بين الوزارة والمنتجين لتسهيل كافة العقبات فيما يخص الدعم والإشراف والاستشارة.

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15:27ت م

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