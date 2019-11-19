

المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م واس

أكد مدير إدارة الصحة والبيئة والمختبر يوسف بن قالط العوفي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على البدء في تنفيذ البرنامج الدوري للخطة السنوية لأعمال غسيل وتعقيم ناقلات مياه زمزم والتأكد من سلامتها وصلاحيتها ، مشيراً أن عملية تعقيم الناقلات تتم من خلال فريق عمل مكون من اختصاصيين مختبر وفنيين وعاملين ووفق آلية محددة .

وأوضح العوفي أن الإدارة بصدد عمل خطة على المدى البعيد في عملية نقل مياه زمزم من خلال برامج تسهل عملية وصوله إلى المدينة المنورة والتأكد من سلامة الناقلات أثناء النقل ، مشيراً في الوقت نفسه إلى العمل على استغلال التقنية من خلال برامج إلكترونية تنظم عملية النقل.

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15:22ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ إدارة الصحة والبيئة برئاسة المسجد النبوي تبدأ برنامجها السنوي لتعقيم ناقلات مياه زمزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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