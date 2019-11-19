السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه يتسلمان تقرير حصول جامعة أم القرى على الاعتماد المؤسسي



مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان تقرير حصول جامعة أم القرى على الاعتماد المؤسسي للجامعة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وسلم التقرير لسموهما مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، ويضم اعتماد نحو 37 برنامجًا أكاديميًا من الهيئات والمؤسسات الدولية.

ويأتي حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، والبرامجي الدولي من أجل مواكبة الجامعات العالمية وتحقيق متطلبات الجودة في مخرجات الجامعة الأكاديمية والبحثية والمساهمة في التنمية الوطنية بشتى العلوم والمعارف التي يتطلبها سوق العمل.

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15:14ت م

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