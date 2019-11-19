السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على الصوالين والمقاهي النسائية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019م واس

بينت مديرة الوحدة الرقابية النسائية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة نسرين مكي، أن عدد الجولات الرقابية لوحدة الرقابة النسائية للكشف عن المنشآت التي تمارس نشاط التزيين والمقاهي النسائية لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات الصحة والسلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين بلغت 398 جولة خلال فترة الستة الأشهر الماضية، في نطاق بلديات العمرة والشرائع والشوقية والعتيبية.

وأفادت أنه تمت مصادرة 494 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك ، إضافة إلى مصادرة 3436 قطعة من أدوات التجهيز المستخدمة في المحلات، مؤكدة أن الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة وفرت الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين والمقاهي النسائية .

وأوضحت أن المخالفات تمثلت في سوء نظافة الأدوات المستخدمة وعدم تنظيفها بشكل دوري، ووجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وزيوت وأدوات تجميل مجهولة المصدر ، إضافة إلى تقديم المعسلات في مواقع غير مصرح لها وسوء تخزين المواد الغذائية.

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15:06ت م

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