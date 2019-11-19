السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل كشافة وزارة التعليم



مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان ، كشافة وزارة التعليم المشاركين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي “المتقدم” التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب ” النشاط الكشفي” خلال الفترة من 20 – 23 / 3 / 1441هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أن هذه المنافسات الكشفية الجماعية عبارة عن (طلائع) تقدم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية الوطن 2030 وتجسد هذه المبادرات المقدمة من قبل المشاركين الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية التي اكتسبها الكشاف من أنشطة فرقته الكشفية وبرامجها طوال العام وتهدف هذه المنافسات إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن ، إلى جانب تنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للكشافة المشاركين ، وتهدف إلى تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى كل مشارك من أبنائنا الطلاب الكشافة المشاركين.

تجدر الإشارة أن منافسات رسل السلام للتميز الكشفي مرحلة “المتقدم” تمثل إحدى المنافسات الكشفية التي يتنافس فيها أبناء هذا الوطن ففي هذه المنافسة سيتنافس المتسابقون في نشاطات البيئة وحياة الخلاء لما لها من أهمية كبرى، بالإضافة لغرس روح المواطنة وخدمة المجتمع ، والقيادة، والتنمية والتطور الشخصي والتحدي والمغامرة والاستكشاف واستكشاف القدرات المهنية وتوفير الفرص المناسبة لإتقان مهاراتها والقيام بأدوار حقيقية ومفيدة والمشاركة في أنشطة ثقافية واجتماعية والالتزام بالوعد والقانون وتوفير الفرص للتقدم نحو أنشطة الراشدين وتثبيت المفاهيم الشخصية والاجتماعية الصحيحة وتنمية قدرة التحدي لدى الكشافين.

وسيضم مركز التدريب الكشفي بوسط مكة المكرمة 90 كشافاً في مرحلة المتقدم مع 29 قائداً مرافقاً لهم يمثلون 29 إدارة تعليمية لخوض غمار المنافسات التي تقام من الفترة من 21-24 من شهر ربيع أول الجاري 1441هـ المصادف للفترة من 18-21 من شهر نوفمبر الجاري 2019م.

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15:04ت م

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