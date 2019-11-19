السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يرعى توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية السجون بالشرقية ونادي الفتح



الأحساء 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الإدارة العامة للسجون بالمنطقة الشرقية ونادي الفتح الرياضي بالأحساء، بحضور مدير مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان ورئيس نادي الفتح الرياضي المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، وذلك في مقر المحافظة في الهفوف.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلى تحقيق التعاون والتكامل في تأهيل وإصلاح نزلاء سجن الأحساء عبر تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تعزز هذا الجانب.

وأشاد سمو محافظ الأحساء بهذه الشراكة التي تعمل على تطوير مهارات النزلاء والعمل على زيادة الوعي الرياضي والتوعوي لهم.

بدورهما ناقش الطرفان الرؤى والأفكار حول الشراكة التي تعود بالنفع في المقام الأول على نزلاء سجن الأحساء، وتعزز قدراتهم

وتتلخص بنود الاتفاقية في تبادل التعاون والفائدة بين الطرفين، حيث ستتاح الفرصة لسجن الأحساء بإقامة محاضرات وفعاليات اجتماعية توعوية في مقر النادي، كما سيتمكن النادي من الاستفادة من خطوط الإنتاج المهنية الموجودة في سجن الأحساء، أيضًا سيتولى نادي الفتح تنفيذ دورتين رياضيتين مختلفتين خلال العام، وتنفيذ يوم ترفيهي رياضي لنزلاء السجن كل 6 أشهر، بالإضافة إلى 10 فوائد شملتها الاتفاقية تضمن بشكل إجرائي استفادة نزلاء السجن من برامج وخدمات نادي الفتح الرياضي.

//انتهى//

15:02ت م

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الأحساء 22 ربيع الأول 1441هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الإدارة العامة للسجون بالمنطقة الشرقية ونادي الفتح الرياضي بالأحساء، بحضور مدير مديرية السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي النفجان ورئيس نادي الفتح الرياضي المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق، وذلك في مقر المحافظة في الهفوف.وتهدف هذه الاتفاقية التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلى تحقيق التعاون والتكامل في تأهيل وإصلاح نزلاء سجن الأحساء عبر تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تعزز هذا الجانب.وأشاد سمو محافظ الأحساء بهذه الشراكة التي تعمل على تطوير مهارات النزلاء والعمل على زيادة الوعي الرياضي والتوعوي لهم.بدورهما ناقش الطرفان الرؤى والأفكار حول الشراكة التي تعود بالنفع في المقام الأول على نزلاء سجن الأحساء، وتعزز قدراتهم الرياضية وتأهيلهم للخروج بصحة أفضل بعد قضاء مدة محكوميتهم.وتتلخص بنود الاتفاقية في تبادل التعاون والفائدة بين الطرفين، حيث ستتاح الفرصة لسجن الأحساء بإقامة محاضرات وفعاليات اجتماعية توعوية في مقر النادي، كما سيتمكن النادي من الاستفادة من خطوط الإنتاج المهنية الموجودة في سجن الأحساء، أيضًا سيتولى نادي الفتح تنفيذ دورتين رياضيتين مختلفتين خلال العام، وتنفيذ يوم ترفيهي رياضي لنزلاء السجن كل 6 أشهر، بالإضافة إلى 10 فوائد شملتها الاتفاقية تضمن بشكل إجرائي استفادة نزلاء السجن من برامج وخدمات نادي الفتح الرياضي.//انتهى//15:02ت م0153

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