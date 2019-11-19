السعودية اليوم / مطعم معلق على ارتفاع 50 متراً يجذب عشاق المرتفعات في موسم الرياض



الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

حقق موسم الرياض رغبة عشاق المرتفعات من خلال فعالية عشاء في السماء التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض , حيث تعد تجربة مبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض ما يقارب 50 متراً على منصة معلقة للاستمتاع بعشاء فاخر عبر 8 رحلات يومياً كل ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعداً في كل رحلة , إذ يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة يقدمها أحد المطاعم المتخصصة.

وتعد تلك الفعالية إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار كونها مختلفة في الفكرة والعرض ووثقت عدسة واس التجربة المشوقة.

وتقدم الشركة المشغلة لهذا المطعم شروطاً للعبة بحيث يكون الطول المسموح للفرد المشارك 130 سم فما فوق ويمنع دخول النساء الحوامل ومن يخشون الارتفاعات كما يمنع التدخين في جميع أرجاء المطعم إلى جانب عدم اصطحاب الأطعمة والمشروبات من خارج المطعم وعدم العبث بحزام الأمان واتباع التعليمات خلال فترة الرحلة .

ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية وحجز التذكرة وتتبّع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.

// انتهى //

15:02ت م

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