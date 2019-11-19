شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النظام الإيراني يعمد لقطع الانترنت حتى لا تنتشر صور المظاهرات وقمع المتظاهرين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق-الرياض تشهد إيران خلال هذه الأيام مظاهرات حاشدة عمت جميع أنحاء البلاد تقريبا، وواجهت موجة قمع من الحكومة تزامنا قطع الاتصال بالإنترنت بشكل شبه كامل.

وذكر مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية أن قطع الإنترنت تم “بقرار من مجلس الأمن القومي الإيراني”، وأن الخدمة “لن تعود إلا بقرار من المجلس نفسه”.

ولفهم الموضوع بشكل أكبر، شرح موقع “وايرد” المختص بالتكنولوجيا، الطريقة التي استطاعت بها إيران قطع الإنترنت تماما عن 80 مليون مواطن.

وحسب الموقع فإن الحكومات القمعية مثل حكومة إيران، تعمل بشكل متزايد على تحديث شبكاتها التقليدية الخاصة واللامركزية، بتحديثات تقنية أو اتفاقيات شراكة، لإعطاء المسؤولين قدرة أكبر على التحكم بها.

وبحسب “أدريان شهباز”، مدير الأبحاث في مجموعة “فريدوم هاوس” المؤي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | النظام الإيراني يعمد لقطع الانترنت حتى لا تنتشر صور المظاهرات وقمع المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.