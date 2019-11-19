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لحظة تذكية غزال دهسته مركبة بتبوك
تفاجأوا بوجود الروح به بعد الحادث
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
في مقطع متداول تمكن عدد من الشباب من تذكية غزال دُهس داخل أحد الشوارع بمدينة تبوك وتحديدًا بحي القادسية.
وتفاجأ رواد الطريق بغزال هارب وقام بقطع الطريق ودُهس من قِبل قائد إحدى المركبات، حيث قام بعض الشباب بذبحه وتذكيته.
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