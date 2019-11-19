لحظة تذكية غزال دهسته مركبة بتبوك

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

في مقطع متداول تمكن عدد من الشباب من تذكية غزال دُهس داخل أحد الشوارع بمدينة تبوك وتحديدًا بحي القادسية.

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وتفاجأ رواد الطريق بغزال هارب وقام بقطع الطريق ودُهس من قِبل قائد إحدى المركبات، حيث قام بعض الشباب بذبحه وتذكيته.

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