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لحظة تذكية غزال دهسته مركبة بتبوك

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-11-19

لحظة تذكية غزال دهسته مركبة بتبوك

تفاجأوا بوجود الروح به بعد الحادث

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

في مقطع متداول تمكن عدد من الشباب من تذكية غزال دُهس داخل أحد الشوارع بمدينة تبوك وتحديدًا بحي القادسية.

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وتفاجأ رواد الطريق بغزال هارب وقام بقطع الطريق ودُهس من قِبل قائد إحدى المركبات، حيث قام بعض الشباب بذبحه وتذكيته.

 

 

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