تكريم الشابين منقذي المسن وزوجته من السيول

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

كرّم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي صباح اليوم الشابين أحمد بن صالح الدليح الزهراني وعطية بن صالح الدليح الزهراني نظير جهودهما البطولية في إنقاذ مُسن وزوجته احتجزتهما السيول في وادي الشعراء بتهامة الباحة.

وقال العميد البسامي: “نُثني على هذا العمل البطولي ونقدم الشكر والتقدير لكما على ما قمتما به من جهود عظيمة”.

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من جهة أخرى قال البطل أحمد عطية الدليح في تصريح خاص لـ”متابعات الخليج 365“: “الشكر لله أولًا ثم لإدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة على هذا التكريم وليس بمستغرب عليهم”.

وأردف: نشكر صحيفة ” متابعات الخليج 365 ” على ما قامت به من بداية الحدث حتى نهايته من حيث التغطية ونشر الخبر عبر الصحيفة والتواصل معنا في الحدث ألف شكر من القلب.

وكانت “متابعات الخليج 365” قد نشرت تفاصيل إنقاذ الشابين لمسن وزوجته بعد أن جرفهما سيل الشعراء في حينه.