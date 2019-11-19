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2019-11-19 #وظائف للجنسين في وزارة الدفاع في عدة تخصصات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء على مستوى مرافق ومستشفيات الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمملكة في التخصصات التالية : – أطباء. Advertisements – صيادلة .

– أخصائيون وفنيون صحيون .

– مهندسون وفنيون .

– تمريض.

– إداريون.

– الخدمات المساندة. وللتقديم على الوظائف المطروحة الدخول على منصة التوظيف الإلكترونية عبر هذا الرابط (هنا). شارك الخبر







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