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تغريم اثنين من مشاهير السناب في تبوك
بسبب حيازة السلاح
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي
أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك، اليوم الثلاثاء، حكمها على اثنين من مشاهير السوشيال ميديا من خارج المنطقة بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل منهما.
وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها أن ذلك جاء بعد إدانتهما من قِبل النيابة العامة بتهمة حيازة السلاح وتم ضبطهما بمركز ” بجدة ” التابعة لمنطقة نيوم، حيث تم تغريمهما مالياً وعدم مصادرة السلاح الذي كان بحوزتهما كونه مُرخصاً.
وكان اثنان من مشاهير السوشيال ميديا ” السناب ” قد قاما بوضع حالات لهما على السناب بأنهما متجهان إلى محكمة تبوك لوجود جلسة لديهما اليوم الثلاثاء دون الإفصاح عن الدعوى المقامة ضدهما.
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