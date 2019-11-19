تغريم اثنين من مشاهير السناب في تبوك

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي

أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك، اليوم الثلاثاء، حكمها على اثنين من مشاهير السوشيال ميديا من خارج المنطقة بمبلغ ١٥٠٠ ريال لكل منهما.

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وعلمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها أن ذلك جاء بعد إدانتهما من قِبل النيابة العامة بتهمة حيازة السلاح وتم ضبطهما بمركز ” بجدة ” التابعة لمنطقة نيوم، حيث تم تغريمهما مالياً وعدم مصادرة السلاح الذي كان بحوزتهما كونه مُرخصاً.

وكان اثنان من مشاهير السوشيال ميديا ” السناب ” قد قاما بوضع حالات لهما على السناب بأنهما متجهان إلى محكمة تبوك لوجود جلسة لديهما اليوم الثلاثاء دون الإفصاح عن الدعوى المقامة ضدهما.

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