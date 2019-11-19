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حفر وعائية تهدد حياة الأهالي بمحايل
طالبوا بإيجاد حلول عاجلة لها
متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل
شكا أهالي محايل ورجال ألمع من انتشار عدد من الحفر الوعائية على الطريق الرابط بين محافظتي محايل و رجال المع وبالقرب من سوق الفواكه و الخضار و اللحوم جنوب المحافظة .
وأوضح عدد من الأهالي لـ”متابعات الخليج 365“، أن انتشار هذه الحفر تسبب لهم في حدوث تلفيات في مركباتهم و خصوصاً أنها تقع على أحد الطرق الحيوية والتي تشهد كثافة مرورية عالية.
وأشار الأهالي إلى أنهم لا يتمكنون من رؤية هذه الحفر وقت هطول الأمطار.
وطالب الاهالي من الجهات المختصة بضرورة إغلاق هذه الحفر وإيجاد الحلول التي تكفل عدم عودة هذه الحفر مرو أخرى .
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