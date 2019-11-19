شكرا لقرائتكم إنجازات لجان مجلس الشورى خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

اجتمعت لجان مجلس الشورى المتخصصة خلال السنة الثالثة من الدورة السابعة (268) اجتماعًا ناقشوا خلالها مع (738) مسؤولًا من الجهات الحكومية حول تقارير أداء تلك الجهات الحكومية السنوية، وعدد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص المجلس.

وقدم المسؤولون في الجهات الحكومية إجاباتهم على عدد من الاستفسارات حول عدد من الملحوظات على أداء هذه الجهات.

جاء ذلك في تقرير للإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي في مجلس الشورى بمناسبة حفل الخطاب الملكي السنوي في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لأعمال المجلس.

وتعتبر توصيات لجان مجلس الشورى في ضوء ما تدرسه من تقارير سنوية للأجهزة الحكومية ومشاريع مقترحات ومذكرات تعاون واتفاقيات؛ مرتكزًا لصدور قرارات المجلس، وقد أسهمت لجان المجلس الأربع عشرة في الانتهاء من (262) موضوعاً.

ويعرض التقرير أعمال لجان المجلس وأبرز ما حققته منذ تشكيلها في 3/3/1440هـ، وحتى 2/3/1441هـ

اللجنة الصحية:

درست اللجنة الصحية 10 موضوعات، من خلال 16 اجتماعاً عقدته اللجنة بمسؤولي عدد من الجهات الحكومية، وقد رفعت توصياتها للمجلس وأقرها بعد مناقشتها مناقشة معمقة تحت قبة الشورى خلال السنة الشورية الثالثة من الدورة الرابعة، ولازالت في صدد دراسة (5) موضوعات أخرى.

وحضر اجتماعات اللجنة 60 مسؤولًا من جهات حكومية بناءً على طلب اللجنة لمناقشتهم والإجابة على عدد من استفسارات أعضائها حول الموضوعات التي درستها اللجنة وترتبط بجهاتهم.

ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لهيئة الغذاء والدواء للعام المالي 1439/1 440هـ.

أما ما يخص المشاريع فقد أتمت اللجنة دراسة مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية، ومشروع نظام زراعة الأعضاء، ومشروع مقترح نظام مكافحة السمنة.

وفي جانب المقترحات فقد أنجزت اللجنة مقترح تعديل المادة الأولى والثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) بتاريخ 3/11/1423هـ، للمستثمرين غير السعوديين بالاستثمار في القطاع الصحي.

كما عقدت اللجنة اجتماعًا بمعالي وزير الصحة ووفدًا من الوزارة يوم الاثنين 15/5/1440هـ، تحدث فيه عن أبرز إنجازات الوزارة ومشروع الحوكمة الجديد في ظل رؤية المملكة 2030، ومشروع التحول وخصخصة القطاع الصحي، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، كما استمع معاليه إلى عدد من ملحوظات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أهمية التنمية الصحية، والحرص على تلمس احتياجات وتطلعات ومرئيات كافة شرائح المجتمع.

ونقل أعضاء اللجنة الصحية معاناة خريجي بعض الكليات الصحية، وبطالة أطباء الأسنان، موضحًا أن هذه الموضوعات محل اهتمام وجارِ بحثها مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول الممكنة لمعالجتها.

لجنة الحج والإسكان والخدمات:

أنهت لجنة الحج والإسكان والخدمات خلال السنة الشورية الثالثة (13) موضوعاً كما أنها لازالت تدرس (7) موضوعات، موزعة بين تقارير سنوية، ومشروعات أنظمة، ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، ومقترحات حسب المادة (23) من نظام المجلس، وذلك من خلال (26) اجتماعاً.

والتقت اللجنة خلال هذه الفترة (45) مسؤولًا من الجهات الحكومية للإدلاء بآرائهم حيال الموضوعات التي تدرسها اللجنة، وتقديم إيضاحات حول استفسارات الأعضاء.

ومن أهم ما درسته اللجنة عدداً من التقارير جاء في مقدمتها التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/1440هـ.

وقد استقبلت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين والتي تجاوزت (13) عريضة تحتوي على موضوعات مختلفة من أهمها أزمة السكن، ونظام المباني، وقروض الصندوق العقاري، والطرق داخل المدينة.

ونفذت اللجنة وورشة عمل بعنوان “المقترحات التطويرية للإسكان في المملكة” وذلك يوم الاثنين 17/8/1440هـ، بحضور معالي رئيس مجلس الشورى، ومعالي وزير الإسكان، وعددًا من أعضاء مجلس الشورى ومسؤولي بعض الجهات الحكومية وعدد من الإعلاميين.

لجنة الشؤون الأمنية:

أنجزت لجنة الشؤون الأمنية دراسة (33) موضوعاً، فيما لا تزال تسعة موضوعات أخرى تحت الدراسة، كما عقدت اللجنة (26) اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واجتمعت بـ (35) من مسؤولي عدد من الجهات الحكومية.

ودرست اللجنة اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي، ومشروع نظام الإقامة المميزة.

كما شملت الموضوعات التي أنهت اللجنة دراستها مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية.

لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب:

درست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عدداً من الأنظمة واللوائح التي تعني بجميع شرائح وفئات المجتمع لتلبية الاحتياجات والمطالب الأسرية والمجتمعية التي تضمن استقرار الأسرة وتنمية الفرد والمجتمع، وناقشت عدداً من تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات التي تقع ضمن دائرة اختصاصاتها.

وقد أتمت اللجنة انجاز جميع ما ورد إليها من هذه الأنظمة واللوائح حيث عملت على ذلك من خلال (15) اجتماعاً خصصتها لدراسة عشرين موضوعاً وهي عبارة عن خمسة تقارير و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وثلاثة أنظمة، ومشروع نظام بموجب المادة (17)، بالإضافة إلى ثلاثة موضوعات قدمت استناداً إلى المادة (23).

وقد استوضحت اللجنة آراء المختصين والمندوبين حيال جميع ما ورد إليها من ملحوظات واستفسارات، حيث اجتمعت ب (10) مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.

وقد أنهت اللجنة دراسة التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/1440هـ.

كما أنهت اللجنة التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/1440هـ، ومقترح مشروع نظام حماية الذوق العام، المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز الشهري، استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ودرست اللجنة مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة وفق المادة (17) من نظام المجلس.

كما درست اللجنة عددًا من المذكرات والاتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

لجنة التعليم والبحث العلمي:

درست لجنة التعليم والبحث العلمي 21 موضوعاً وانتهت من إنجاز 9 موضوعات، وقد أحيلت هذه الموضوعات إليها بحسب اختصاصها وتنوعت ما بين تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الثنائية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، وذلك في 16 اجتماعاً حضرها 79 مسؤولاً في الجهات الحكومية.

وجاء من ضمن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1439/1440هـ.

كما جاء من ضمن الموضوعات المنجزة مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين، وإعادة مشروع نظام الجامعات عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

وزارت اللجنة خلال السنة الثالثة من الدورة السابعة الجامعة الالكتروني بالرياض، وجامعة الملك عبد الله بجدة، للوقوف على العملية التعليمية فيها، وابداء الملاحظات والاقتراحات للاستفادة من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية.

لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية:

اجتمعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية (19) اجتماعاً لمناقشة (36) موضوعاً أحيلت لها تنوعت بين (9) تقارير، و(5) مذكرات تفاهم واتفاقيات ومعاهدات، بالإضافة إلى (16) موضوعات قدمت استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وقد استقبلت اللجنة (18) مسؤولًا من القطاعات الحكومية بناءً على طلبها؛ للاستئناس بآرائهم، للخروج بأفضل القرارات والتوصيات.

ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة مشروع نظام التوثيق، ومقترح نظام الصلح في القصاص المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

Advertisements

كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1439/1440هـ.

لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية:

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية مع (19) مسؤولًا من عدد من الجهات الحكومية خلال (12) اجتماعًا، وذلك لدراسة عدة موضوعات أحيلت لها وأنجزتها جميعًا ماعدا تقريرًا واحدًا ومن أبرز ما أنجزته اللجنة وجهة نظرها على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/1439هـ، ووجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438/1439هـ.

كما ناقشت اللجنة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1439/1440هـ، وعدداً من التقارير السنوية الأخرى.

ولا تزال اللجنة تدرس مقترح مشروع إضافة الفقرة (2) للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبد الله أنصاري استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وقامت اللجنة ضمن أعمالها خلال هذه السنة بزيارة لمقر النيابة العامة بالرياض التقوا خلالها بمعالي النائب العام، كما زارت اللجنة وزارة العدل التقوا خلالها بمعالي نائب وزير العدل.

لجنة الإدارة والموارد البشرية:

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية (18) اجتماعاً درست خلالها (16) موضوعاً وحضر اجتماعات اللجنة (18) مسؤولًا للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة.

ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1439/1440هـ.

كما أنجزت اللجنة تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ، وطلب المؤسسة العامة للتقاعد معالجة بعض الحالات المتضررة التي ظهرت خلال عملية تصحيح ملفات المتقاعدين وأرشفتها ونقلها.

وزارت اللجنة خلال هذه السنة الشورية المقر الرئيسي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات:

ورد للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (35) موضوعًا، أتمت منها (30) ولا زال (5) موضوعات تحت دراسة اللجنة، اجتمعت خلال هذه السنة الشورية بـ (67) مسؤولًا من مختلف الأجهزة الحكومية، خلال (25) اجتماعًا خلال السنة.

ومن بين الموضوعات التي أنجزتها اللجنة تقارير سنوية لوزارة النقل ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولمؤسسة البريد السعودي وللمؤسسة العامة للموانئ وللمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعامين الماليين 1439/1440هـ.

وأما ما يخص المادة (23) من نظام المجلس أنجزت اللجنة تعديل المادة (23) من نظام النقل على الطرق في المملكة العربية السعودية، ومقترح مشروع نظام المواقيت السعودية المقدم من عضو المجلس الدكتور عبد العزيز الحرقان استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

كما أعادت اللجنة مشروع نظام نقل وتوطين التقنية عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

كما أنجزت اللجنة عدد من الاتفاقيات دولية تختص في مجال النقل البحري والجوي، ومجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقامت اللجنة بزيارة ميناء جدة الإسلامي، وعدد من منسوبي شركة طيران ناس، وزيارة مشروع قطار الحرمين السريع (جدة-المدينة المنورة)، وزيارة كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، والوقوف على عدد من مشاريع الطرق في منطقة عسير.

واستقبلت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين، وقد ناقشت اللجنة العديد من العرائض أثناء دراستها للموضوعات المحالة لها، كما تم عرض بعضها على مندوبي الجهات كل فيما يخصه.

لجنة الاقتصاد والطاقة:

أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة (46) موضوعاً من بينها مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، وتعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، ومشروع نظام الامتياز التجاري.

كما أنجزت اللجنة تقارير للجهات الحكومية ومن أبرزها التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1438/1439هـ، والتقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1439/1440هـ.

وبموجب المادة (17) من نظام المجلس فقد أعادت اللجنة مشروع نظام البيع بالتقسيط، وموضوع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي، ومشروع نظام التجارة الالكترونية.

وبموجب المادة (23) فقد أنجزت اللجنة مقترحاً لتعديل المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

وعقدت اللجنة خلال السنة الشورية (39) اجتماعًا، التقوا خلالها بـ (223) مسؤولًا من مختلف الجهات الحكومية، ولا تزال اللجنة في طور دراسة (5) موضوعات ضمن مجال اختصاصها.

لجنة الشؤون الخارجية:

من جانبها درست لجنة الشؤون الخارجية (8) موضوعاً وقد أنجزت منها (6) موضوعات حيث تنوعت جميع هذه الموضوعات بين مذكرات تفاهم واتفاقيات، والتقرير السنوي لوزارة الخارجية.

وقد عقدت اللجنة (9) اجتماعاً عادياً، استضافت خلالها (8) مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، كما عقدت عدة اجتماعات مع وفود برلمانية زائرة للمجلس خلال عام التقرير.

لجنة المياه والزراعة والبيئة:

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة (23) اجتماعاً أتمت خلالها دراسة (20) تقريراً لجهات حكومية بمشاركة(62) مسؤولاً في مجال عمل اللجنة استضافتهم اللجنة خلال عام التقرير للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة.

فيما لا تزال اللجنة في صدد دراسة (3) موضوعات.

وكان من أبرز الموضوعات التي أنجزت اللجنة دراستها وقدمت توصيات بشأنها للمجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1439/1440هـ، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1439/1440هـ، ومشروع نظام المياه، وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات التي تختص بها اللجنة.

اللجنة المالية:

أتمت اللجنة المالية دراسة (22) موضوعاً، خلال السنة الثالثة من الدورة السابعة عقدت اللجنة خلال هذه السنة (15) اجتماعاً، درست خلالها (19) موضوعًا، وتدرس حاليًا (3) موضوعات، واستضافت (76) من مسؤولي الجهات الحكومية ومنهم مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للزكاة، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والاستثمار.

وشملت الموضوعات تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية.

ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المـالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة للعام المالي 1439/1440هـ.

كما درست اللجنة مشروع، تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، ومشروع تعديل نظام السوق المالية، وأعادت اللجنة مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية عملًا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.

ولا تزال اللجنة تدرس التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1439/1440هـ.

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار:

تلقت اللجنة (39) موضوعاً أنجزت منها (30) موضوعاً وذلك في (9) اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام، وشارك فيها (18) مسؤولاً في عدد من الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز ما أنجزته اللجنة خلال السنة الثالثة من الدورة السابعة لعمل المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/1440هـ، التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439/1440هـ، وعدد من الاتفاقيات والمعاهدات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة في مختلف الموضوعات.

شارك الخبر







