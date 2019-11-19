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أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة
متابعات الخليج 365 - متابعة
كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الشيخ صباح الخالد، قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، قبل دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة الأخيرة.
واعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لعدم قبوله إعادة تعيينه رئيساً للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب، أمس الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
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