اخبار السعوديه

أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-19

أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

متابعات الخليج 365 - متابعة

كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.

Advertisements

وكان الشيخ صباح الخالد، قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، قبل دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة الأخيرة.

واعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لعدم قبوله إعادة تعيينه رئيساً للحكومة الكويتية، بعد وقت قصير من صدور أمر أميري بتعيينه في هذا المنصب، أمس الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يكلف صباح الخالد بتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا