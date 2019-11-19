شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في كوسوفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، سماحة رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.