تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن المناطق التي ستتمدد فترة عملها بعد انتهاء الموسم.

وقال في بيان له: إن الموسم سينتهي في وقته المقرر مسبقا في منتصف ديسمبر المقبل، لكن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تشهد إقبالا متزايدا، وهي منطاق: ونتر وندرلاند، المربع، السفاري، وصحارى الرياض، والتي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، بينما ستمدد منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية مارس 2020.