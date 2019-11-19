السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن المناطق التي ستتمدد فترة عملها بعد انتهاء الموسم.
وقال في بيان له: إن الموسم سينتهي في وقته المقرر مسبقا في منتصف ديسمبر المقبل، لكن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تشهد إقبالا متزايدا، وهي منطاق: ونتر وندرلاند، المربع، السفاري، وصحارى الرياض، والتي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، بينما ستمدد منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية مارس 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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