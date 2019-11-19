السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا، الشيخ نعيم ترنافا، والوفد المرافق له.
وتم خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.