خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ اليوم، رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا، الشيخ نعيم ترنافا، والوفد المرافق له.

وتم خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.