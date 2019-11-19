السعودية | موسم الرياض ينتهي بوقته المحدد.. والتمديد يشمل 4 مناطق

شكرا لقرائتكم موسم الرياض ينتهي بوقته المحدد.. والتمديد يشمل 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس "هيئة الترفيه السعودية" تركي آل الشيخ عن المناطق الترفيهية في العاصمة السعودية التي سيتم تمديد فترة عملها بعد انتهاء "موسم الرياض".
وأشار تركي آل الشيخ إلى أن "موسم الرياض" سينتهي في وقته المقرر مسبقاً منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، موضحاً أنه سيتم تمديد العمل ببعض المناطق التي تشهد إقبالاً متزايداً.
وهذه المناطق هي "ونتر وندرلاند" و"المربع والسفاري" و"صحارى الرياض" التي ستظل مفتوحة أمام الناس حتى 18 يناير/كانون الثاني 2020، في حين سيتم التمديد بمنطقة "الرياض بوليفارد" إلى نهاية شهر مارس/آذار 2020.
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