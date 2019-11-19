لص الآثار التركي قِدم معتمرا بلا إحرام.. وهكذا دخل المملكة

قالت مصادر إن الوافد التركي الذي حاول سرقة الآثار والمقتنيات الثمينة في معرض عمارة خادم الحرمين الشريفين بأم الجود يبلغ العقد الثالث من العمر، ودخل الأراضي السعودية عبر مطار ينبع الدولي بتأشيرة عمرة، إلا أنه لم يقم بأدائها.

وأوضحت المصادر – بحسب الوطن – أنه قام بزيارة المتحف مرتين في أوقات العمل الرسمية والمسموح له بدخولها، مطلعا على الآثار محددا الطريقة التي سيتخذها لسرقة الآثار، والتي باءت بالفشل، وأحبطتها الكاميرات التي ضبطته داخل المعرض، وتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية التي تعاملت مع الحدث بشكل عاجل في زمن قياسي منذ وصول البلاغ ليتم إحالته للجهات الأمنية في العاصمة وسماع كافة أقواله.

وأشارت إلى أنه ثم إحالته إلى جهاز أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أنظمة وقوانين المملكة التي يتم تطبيقها على الجميع تحت قانون العدالة، في حين ما زال المتحف مغلقاً لأجل أعمال الصيانة جراء الأحداث التي سببها اللص التركي أثناء محاولته سرقة المتحف.