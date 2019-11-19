معلمون وأولياء أمور الطلاب يطالبون التعليم بإعادة النظر في دوام مدارس الرياض شتاءً

طالب عدد من المعلمين وأولياء الأمور إدارة تعليم الرياض بإعادة النظر في قرار توحيد وقت دوام المدارس على مدار السنة، والتوجيه بتأخيره بعد دخول فصل الشتاء والأجواء الباردة.

وأكدوا أنهم يعانون في فصل الشتاء بسبب ضيق الوقت؛ حيث لا يتجاوز الوقت الفاصل بين توقيت شروق الشمس وبداية الطابور الصباحي سوى 20 دقيقةً تقريباً.

واقترحوا على إدارة تعليم الرياض بجعل الدوام بحسب التوقيت الشتوي الـ7:15 صباحاً على غرار المدارس في بقية مناطق المملكة، بحسب “الوطن”.

ولفتوا إلى أن عدم تطبيق الدوام الشتوي يسبب ربكةً على المعلمات والأسر عموماً خلال فترة الشتاء، حيث إن سائقي الحافلات يضطرون للتحرك مبكراً قبل صلاة الفجر بسبب ضيق الوقت حتى يتمكنوا من نقل جميع الطالبات.

كما تواجه الأمهات من المعلمات معاناة بسبب ضيق الوقت؛ إذ يجدن صعوبة كبيرة في تجهيز أبنائهن للحاق بمدارسهم وفي نفس الوقت التحاقهن بمدارسهن بدون تأخير.