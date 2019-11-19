كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، أن كتابه عن التوائم يتم تحديثه الآن، موضحاً سبب عدم نجاح الأطباء في قيادة وزارة الصحة، وقدم نصيحة للدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة.
وقال الدكتور الربيعة في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأطباء منهم مَن يصلح للإدارة ومنهم مَن لا يصلح مثل أي تخصص، وهناك نماذج لأطباء على مستوى العالم نجحوا في قيادة وزارة الصحة، مبيناً أن القدرة الإدارية ليس لها علاقة بالمهنة، وهناك أشخاص يحملون شهادات في الإدارة لكنهم غير ناجحين إدارياً.
وأوضح أن معظم مَن يقودون الصحة في أي دولة في العالم غير مرضي عنهم، والنظام الصحي له أشياء كثيرة تبنيه وليس قرار الوزير فقط.
وعن النصيحة الذهبية التي يقدمها لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، شدد على ضرورة دراسة الاقتصاد والصحة معاً لأنهما متعلقان ببعضهما، وأيضاً رفع الكفاءة ومعرفة كيفية استخدام التقنية في مجال الصحة، وربط التعليم الصحي بوزارة الصحة، معبراً عن ثقته أن هذه النقاط لن تغيب عن وزير الصحة.
وأشار إلى أنه كان في اجتماع لوزراء الصحة في موسكو وسمع وزراء الصحة في الهند وأمريكا وكندا يشتكون أن 40 % مما يكتب في وسائل الإعلام نقد ضدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله الربيعة يوجّه نصيحة لوزير الصحة ويوضح سبب فشل الأطباء في قيادة الوزارة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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