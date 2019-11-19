إنفوجراف.. «التقاعد» توضح خطوات الحصول على المعاش في 3 أيام

تسعى المؤسّسة العامة للتقاعد من خلال التحوّل الرقمي في أدائها إلى تحسين الخدمات التي تقدمها لأصحاب المعاشات.

وأعلنت المؤسسة، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يمكن للمستفيد أن يحصل على معاشه خلال 3 أيام منذ تاريخ تقديم جميع مستنداته.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أن الخطوات التي تتيح للمواطن الحصول على معاشه خلال 3 أيام بعد التحويل الرقمي تتمثل في:

-1استلام المعاملة إلكترونيًّا عن طريق منصة التكامل CSB.

-2 حساب قيمة المعاش إلكترونيًّا.

-3 اعتماد قيمة المعاش من الإدارة المختصة.

-4 الصرف في الحساب البنكي لعميل المؤسسة حسب البنك المحدد من قبله.

وقبل التحويل الرقمي كانت الخطوات في السابق تمثل في:

1- استلام المستندات الخاصة بعميل المؤسسة ورقيًّا.

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2- حساب قيمة المعاش بشكل يدوي.

3- مراجعة قيمة المعاش.

4- اعتماد قيمة المعاش من الإدارة المختصة.

5- إصدار أمر الصرف من الإدارة المختصة.

6- الصرف في بنك موحد لجميع عملاء المؤسسة.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، أعلنت أن إجمالي المبالغ التي صُرفت للمتقاعدين والمستفيدين عنهم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 40 مليار ريال.

وقالت المؤسسة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن المبالغ المصروفة زادت بمقدار 3.5 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المالي 2018.

وبلغ عدد المتقاعدين خلال النصف الأول من العام الحالي 29474 متقاعدًا في حين كان عدد المتقاعدين خلال ذات الفترة من العام الماضي 25981 متقاعدًا بزيادة 13%؛ ليبلغ إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء والمتوفين حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 933184 متقاعدًا، يصرف لهم شهريًّا 6.6 مليار ريال.

ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد هي مؤسسة حكومية مستقلة تتبع إداريًّا وزارة المالية السعودية، وتعني بتوفير المعاشات التقاعدية للموظفين الذين عملوا في القطاعين المدني والعسكري الحكومي، كما تعني بإدارة جميع شئون التقاعد في المملكة العربية السعودية، وتقوم المؤسسة بتطبيق جميع أنظمة التقاعد المدنية والعسكرية منذ أول نظام صدر عام 1364 هـ حتى الآن.