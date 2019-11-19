بالفيديو.. شرطة حائل تضبط داهس شاب عمدًا بسبب «خلاف مالي»

ألقت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن دهس شابًا عمدًا بمركبته، ولاذ بالفرار.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» أن الحادثة وقعت عصر أمس الاثنين، مضيفة أن مواطنًا في العشرينيات من عمره قام بدهس آخر «عشريني أيضًا»؛ بسبب خلافات بينهما، مشيرة إلى أن الشخص الذي تم دهسه إصابته متوسطة، وأن القضية تحولت للنيابة العامة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا يوثق الحادثة، وهروب الجاني من الموقع.

شرطة حائل توقف الجاني

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من القبض على الجاني، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وأضاف المتحدث باسم شرطة حائل، أن القبض على الجاني جاء عقب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض شخص بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل لدهس متعمد من مركبة، مما نتج عنه إصابته وهروب الجاني من الموقع.

وأكدت شرطة منطقة حائل، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

حادثة الصراف الآلي

وكانت شرطة حائل أعلنت في أغسطس الماضي، القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطة معدة ثقيلة (شيول).

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المواطن، أقرّ بما نُسِب إليه؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.