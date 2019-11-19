البنوك السعودية: إتاحة خدمات اكتتاب أرامكو بالأفرع والهاتف المصرفي

أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن الخدمات البنكية المحددة بنشرة شركة أرامكو بشأن الاكتتاب بأسهمها، متاحةـ بفروع البنوك، عبر أجهزة الصراف الآلي «ATM» والخدمات البنكية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي.

وأضافت لجنة التوعية المصرفية، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نشرة شركة أرامكو حددت الاكتتاب في أسهمها عبر جميع البنوك المحلية، وهي بنوك «الرياض، الأهلي، البنك الأول، مصرف الإنماء العربي، السعودي الفرنسي، السعودي للاستثمار، البلاد، الخليج العربي».

إقبال غير مسبوق

وكانت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، رانيا نشار، أكدت أن الإقبال غير مسبوق من الإفراد على الاكتتاب في أسهم أرامكو، مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من المكتتبين، اكتتبوا بمئات الملايين في أسهم الشركة، وذلك تزامنًا مع جهوة متواصلة مؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة السوق المالية مع البنوك السعودية مجتمعة، لتسهيل عملية الاكتتاب سواء بالسماح للبنوك بتمديد ساعات العمل، أو التأكيد على جاهزية القنوات الإلكترونية، وفقًا لقناة العربية.

وحدَّدت شركة أرامكو، أمس الأحد، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بين 30 و 32 ريالًا للسهم، على أن يتم طرح 1.5% من أسهم الشركة في السوق السعودية، موضحة أنَّ النطاق السعري للاكتتاب يقيّم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار، مشيرةً إلى أنَّه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا للسهم الواحد، وهو الحدّ الأعلى للنطاق السعري، على أن تتم مشاركة الأجانب في اكتتاب «أرامكو» حصرًا من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة.

أكبر منتجي النفط

وشهدت الأسهم المطروحة لاكتتاب أرامكو، اليوم الاثنين – ثاني أيام الطرح- إقبالًا غير مسبوق من الأفراد، وسط توقعات الخبراء، بحدوث مزيد من الإقبال في الأيام المقبلة على الأسهم، اعتدادًا بأن أرامكو، أكبر منتج للنفط في العالم، وهي الشركة الرائدة في إنتاج الغاز، وهي أيضًا بطور الاستحواذ على 70% من سابك، وهو ما يعزز مركز الشركة في قطاع البتروكيماويات.