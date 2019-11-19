بالصور.. محافظ الداير يكرّم المقدم «ابن مداهي»

قام محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، بتكريم المقدم أحمد بن مداهي الريثي، وذلك بعد انتهاء فترة عمله مديرًا لشرطة المحافظة، وانتقاله للعمل بشرطة محافظة أبوعريش.
وقدَّم بن لبدة شكره للريثي على الجهود الكبيرة، التي بذلها خلال فترة عمله بالداير، مثمنًا له تفانيه وإخلاصه في خدمة دينه ووطنه، وتنفيذ توجيهات القيادة، متمنيًا له التوفيق في خدمة دينه ووطنه وقيادته.
ترحيب بالمقدم أبوطويل
كما رحب بن لبدة بقائد شرطة الداير المكلف مؤخرًا، المقدم محمد إبراهيم أبوطويل، ومدير مكافحة المخدرات بالمحافظة، متمنيًا لهما التوفيق والعون في جميع مهامها.
درع تذكارية للريثي
وقدَّم محافظ الداير درعًا تذكارية وهدية شكر للريثي، فيما قدَّم كلٌ من: رئيس بلدية الداير، ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الداير، ومدير مرور الداير، وعضو مجلس المنطقة، هدايا شكر وعرفان للريثي، تقديرًا لجهوده التي بذلها أثناء عمله بالمحافظة، وتعاونه المثمر مع جميع الجهات الحكومية، وإسهاماته في رفع مستوى الضبط والإنجاز الأمني.
حضر تكريم الريثي في مقر محافظة الداير، عددٌ من القيادات الأمنية، الذين ثمَّنوا جهود المقدم أحمد بن مداهي الريثي، في خدمة المحافظة وأهلها.
أمير جازان يكرِّم بن لبدة
من جانبه، ثمَّن الريثي لمحافظ الداير نايف بن لبدة وعضو مجلس المنطقة ورئيس بلدية الداير وزملائه القادة الأمنيين، هذا التكريم، معبرًا عن سعادته بالفترة التي قضاها في العمل في محافظة الداير.
وكان أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قد كرم منذ عدة أيام محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، ومدير عام شرطة المنطقة اللواء عبدالله بن سفر محمد الزهيري، ومساعد مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري.
وجاء تكريم أمير المنطقة لهذه القيادات؛ نظير مجهوداتهم الكبيرة في عمليات التنمية، وكذلك قدرتهم على إنجاح العملية الأمنية بالمنطقة؛ مما أعطاهم تميزًا عن غيرهم في مجال عملهم.
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