الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة.. وأمطار رعدية على 8 مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الماطرة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تشمل مناطق: الشرقية والرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.

ـ حالة البحر الأحمر والخليج

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة 18-40كم/ساعة.

وارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة.

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أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

ـ مدني الباحة يوجّه تنبيهات

وفي السياق ذاته، نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

ودرجات الحرارة على بعض من المملكة، اليوم الثلاثاء، كالتالي: