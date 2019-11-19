الحكومة اليمنية: احتجاز ميليشيا الحوثي قاطرة بحرية «تهديد خطير للملاحة الدولية»

أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي احتجاز ميليشيا الحوثي الإرهابية القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك لمناقشة التصعيد الحوثي الخطير في البحر الأحمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.

ممارسات استفزازية

وأكد وزير الخارجية اليمني أن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبًا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.

الإفراج الفوري

وطالب الحضرمي بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

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من جهته، أعرب السفير الكوري عن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احترامًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

كان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أن القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية خطف وسطو مسلح، مساء يوم الأحد، من قِبَلِ زورقين على متنها عناصر إرهابية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

التهديد الحقيقي

وأوضح العقيد المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة، مشددًا على أن الميليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.