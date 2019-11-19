شرطة الرياض تطيح بـ7 جناة ارتكبوا 21 عملية سرقة وتكشف عن حصيلة المضبوطات

تمكنت شرطة الرياض من القبض على سبعة أشخاص، ارتكبوا 21 حادثة سرقة لمحتويات السيارات، وبلغت قيمة المسروقات 36 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري -في بيان نشر عبر حساب الأمن العام بموقع التواصل تويتر- إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، نجحت في إلقاء القبض على سبعة أشخاص، وهم مواطن وستة يمنيين، بينهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

ارتكبوا 21 حادثة سرقة:

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه توفرت الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم كسر زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم لـ21 حادثة.

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أموال ومخدرات وجوالات:

وأشار المقدم التويجري إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت 36 ألف ريال، كما ضبط بحوزتهم 49 حبة يشتبه أنها من مادة الكبتاجون، و29 من أجهزة الجوال المختلفة، و13 ساعة يدوية، و19 قطعة لأجزاء مركبات، موضحًا أنه جرى إيقافهم واتخذ بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، في بيانها، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكانت شرطة منطقة الرياض أطاحت في 9 نوفمبر الجاري، بعدد من الأشخاص ظهروا على منصات التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو متداول خلال محاولتهم سرقة جهاز جوال من مندوب توصيل.