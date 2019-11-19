بالصور.. أمير الرياض يكرم طلابًا بالمنطقة فازوا بجوائز عالمية

كرَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عددًا من طلاب المنطقة الفائزين بجوائز عالمية وعربية ومثلوا المملكة في منافسات علمية وتقنية .

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم اليوم الاثنين، مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي يرافقه عدد من مسؤولي التعليم والنشاط العلمي والطلاب الفائزين .

دعم القيادة

وهنأ الأمير فيصل بن بندر الجميع بهذا الإنجاز، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققه طلاب المنطقة وتمثيلهم خير تمثيل للوطن وأبنائه، مؤكدًا ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والدور الهام للمعلم والنشاطات العلمية والتعليمية التي تشرف عليها إدارة التعليم بالمنطقة، متمنيًا سموه للطلاب المزيد من التوفيق والنجاح .

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من جهته أعرب الطلاب عن بالغ شكرهم لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتشجيعه لهم، آملين أن يقدموا المزيد من النجاحات والجوائز لخدمة هذا الوطن الغالي .

تكريم الطلاب

وفي الختام التقطت الصور التذكارية، وكرَّم أمير منطقة الرياض كلًّا من الطالب أسامة بن محمد العلي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد الكيمياء الدولي بفرنسا والطالب محمد بن هشام الخريصي الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الكيمياء الدولي بفرنسا والطالب ثامر بن عبدالله التويجري الحاصل على الميدالية الذهبية في المعرض العلمي العالمي 17 «ملست» في أبو ظبي والطالب يوسف الربيعة الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد الفيزياء الخليجي بسلطنة عمان.

كما كرّم الطالب خالد المجران الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء الخليجي بسلطنة عمان، وميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الخليجي بسلطنة عمان، والطالب هشام المالكي الحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد الفيزياء الدولي بجمهورية لاتفيا والميدالية الذهبية في أولمبياد الفيزياء الخليجي بسلطنة عمان، والطلاب المثنى الأحمد و يزيد التميمي و صالح العبيد الحاصلين على الوسام الذهبي في بروتوكول الجو للشرق الأدنى وشمال إفريقيا وبرنامج جلوب البيئي.