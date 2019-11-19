الملك وولي العهد يعزيان قادة الإمارات في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

بعثت القيادة الرشيدة برقيات عزاء ومواساة، إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك نائب رئيس دولة الإمارات، وإلى ولي عهد أبوظبي، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

ـ الملك سلمان يبعث برقيات عزاء إلى قادة الإمارات:

حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، قال فيها: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال فيها: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، قال فيها «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

Advertisements

ـ ولي العهد يرسل برقيات عزاء لقادة الإمارات:

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

وبعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال فيها «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وبعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، قال فيها: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».