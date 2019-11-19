حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في كوسوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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