"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار غزيرة على عسير حتى الـ9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً. وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيده وظهران الجنوب ومحايل.



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