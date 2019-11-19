

الطائف 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله -, عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنيين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل .

// للصحف //// انتهى //

13:53ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة تلقي القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة للمحروقات // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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