السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُطلق أعمال ملتقى "باحثون 2"



جدة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

أاطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلةً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية أمس ، أعمال الملتقى العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا بالكلية "باحثون 2 " .

وأكد عميد الكلية الدكتور فيصل بالعمش أهمية الملتقى في إثراء البحث العلمي ، مشيراً إلى أن طلاب الكلية في الدراسات العليا تجاوز عددهم 1600 طالب وطالبة ، وأن الملتقى يهدف إلى تخريج أبحاث مؤثرة في المجتمع ، إذ تم تخصيص جوائز لأفضل خمس رسائل علمية لطلاب وطالبات الكلية، بالتعاون مع كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية.

من جانبه شكر وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف العام على الملتقى الدكتور محمد صالح الغامدي الطلاب والطالبات المشاركين في الملتقى البالغ عددهم 55 باحثًا وباحثة ، معلناً عن الفائزين في جائزة كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية لأفضل رسالة علمية ، وهم : محمد عايض الأكلبي ، وسمية حامد البار، ونسرين خالد العتيبي ، وحمدة عثمان الغامدي ، وأمل حسن العناني .

بعد ذلك افتتح عميد الكلية الآداب معرض الملصقات العلمية ، ثم عُقد اللقاء المفتوح للدكتور حسن النعمي ، تحدث فيه عن أهمية البحث العلمي ، ودور عضو هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في تطوير عملية البحث العلمي.

وشهد الملتقى عقد أربع جلسات ، جرى خلالها مناقشة العديد من القضايا لمتحدثين ومتحدثات من الباحثين والباحثات ، تتعلق بالعديد من المحاور المدونة بجدول أعمال الجلسات.

// انتهى //

13:51ت م

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