

عرعر 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

نظم قسم السلامة والصحة المهنية بالكلية التقنية بمدينة عرعر أول أمس، حملة تطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بعنوان "شتاء آمن"، وذلك بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية.

وتستهدف الحملة العاملين في الكلية من مدربين ومتدربين وإداريين.

// انتهى //

13:50ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تقني عرعر ينظم حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.