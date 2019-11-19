السعودية اليوم / مؤتمر الانكتاد بجنيف يناقش أعباء ديون الدول النامية والحاجة لتخصيص الموارد من أجل التنمية



جنيف 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

استأنف برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اجتماعات مؤتمره الثاني عشر المنعقد في جنيف بمشاركة وفد من المملكة العربية

ويناقش المؤتمر في جلسات اليوم القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل وأهداف التنمية المستدامة، لاستكشاف المناهج البديلة التي تحدد القدرة على تحمل الديون بالنسبة إلى أهداف التنمية طويلة الأجل، التي تجعل المقايضات بين أعباء الديون والحيز المالي خاضعة لاعتبارات سياسية واضحة، مثل الحاجة إلى تخصيص البلدان النامية لحصة متزايدة من مواردها من أجل تنفيذ جدول أعمال 2030 .

كما يناقش الاستجابة متعددة الأطراف في إطار السياسات، وتطبيق شفافية بيانات الديون والإغاثة في حالات الكوارث.

وكان المؤتمر قد ناقش في اجتماعات أمس الإثنين أزمة الديون التي تلوح في الأفق في الدول النامية، وشفافية الديون حتى تحريرها، إضافة إلى الديون وتوريق تمويل التنمية.

//انتهى//

13:49ت م

0109



جنيف 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واساستأنف برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اجتماعات مؤتمره الثاني عشر المنعقد في جنيف بمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، وحضور سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل.ويناقش المؤتمر في جلسات اليوم القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل وأهداف التنمية المستدامة، لاستكشاف المناهج البديلة التي تحدد القدرة على تحمل الديون بالنسبة إلى أهداف التنمية طويلة الأجل، التي تجعل المقايضات بين أعباء الديون والحيز المالي خاضعة لاعتبارات سياسية واضحة، مثل الحاجة إلى تخصيص البلدان النامية لحصة متزايدة من مواردها من أجل تنفيذ جدول أعمال 2030 .كما يناقش الاستجابة متعددة الأطراف في إطار السياسات، وتطبيق شفافية بيانات الديون والإغاثة في حالات الكوارث.وكان المؤتمر قد ناقش في اجتماعات أمس الإثنين أزمة الديون التي تلوح في الأفق في الدول النامية، وشفافية الديون حتى تحريرها، إضافة إلى الديون وتوريق تمويل التنمية.//انتهى//13:49ت م0109

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