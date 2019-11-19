السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تنظم زيارة لوفد من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء



المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة زيارة إلى المسجد النبوي لوفد من جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء, وذلك بالتنسيق مع جمعية طيبة للإعاقة الحركية.

وأوضح وكيل إدارة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد بن حميد الأحمدي، أنه تم الاستعداد لاستقبالهم بتهيئة كافة الخدمات والتسهيلات حيث تم استقبالهم في مبنى الوكالة وتسهيل دخولهم إلى الروضة الشريفة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما-, إضافة إلى تعريفهم بالخدمات المقدمة لهم في المسجد النبوي ومرافقه واهدائهم ماء زمزم.

// انتهى //

13:42ت م

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