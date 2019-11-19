السعودية اليوم / مساعد رئيس مجلس الشورى: الثقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى داعم رئيس لأعماله



الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

أكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أهمية الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-، سنويًا في مجلس الشورى في صياغة برنامج عمل المجلس خلال كل سنة شورية.

وقال معاليه – في تصريح صحفي بمناسبة إلقاء خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - خطابه السنوي الكريم في مجلس الشورى غدًا الأربعاء :" إن الخطاب الملكي السنوي يعين المجلس في المشاركة في رسم السياسات العامة الداخلية والخارجية للمملكة ، والعمل على تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد الطيبة، والتأكيد على تحقيق المصالح العامة ".

وجدد الدكتور الصمعان التأكيد على أن المجلس يترقب هذه المناسبة الوطنية كل عام مع مستهل أعمال سنته الشورية ، مشيراً إلى أن الثقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لمجلس الشورى تعد داعماً للمجلس بما يمكنه من العمل الدؤوب في المشاركة في صياغة البيئتين الرقابية والتشريعية في المملكة ويمنحهما المزيد من المحفزات التي تنعكس على مختلف القطاعات .

وسأل معالي مساعد رئيس المجلس ، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ المولى سبحانه وتعالى المملكة العربية

// انتهى //

13:17ت م

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الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسأكد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أهمية الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-، سنويًا في مجلس الشورى في صياغة برنامج عمل المجلس خلال كل سنة شورية.وقال معاليه – في تصريح صحفي بمناسبة إلقاء خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - خطابه السنوي الكريم في مجلس الشورى غدًا الأربعاء :" إن الخطاب الملكي السنوي يعين المجلس في المشاركة في رسم السياسات العامة الداخلية والخارجية للمملكة ، والعمل على تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد الطيبة، والتأكيد على تحقيق المصالح العامة ".وجدد الدكتور الصمعان التأكيد على أن المجلس يترقب هذه المناسبة الوطنية كل عام مع مستهل أعمال سنته الشورية ، مشيراً إلى أن الثقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لمجلس الشورى تعد داعماً للمجلس بما يمكنه من العمل الدؤوب في المشاركة في صياغة البيئتين الرقابية والتشريعية في المملكة ويمنحهما المزيد من المحفزات التي تنعكس على مختلف القطاعات .وسأل معالي مساعد رئيس المجلس ، الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ المولى سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية ومواطنيها .// انتهى //13:17ت م0099

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