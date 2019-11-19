السعودية اليوم / وزير الداخلية الليبي يلتقي مسؤولاً بريطانيًا



طرابلس22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق19 نوفمبر2019 م واس

بحث وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، اليوم ، مع السفير البريطاني لدى ليبيا نيوكلاس هيبتون، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إن "باشاغا وهيبتون بحثا في اللقاء الذي عقد في تونس، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، سواء في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أو

في مسألة الهجرة غير القانونية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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13:15ت م

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